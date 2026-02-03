Ya es un clásico: más de 6.000 personas se sumaron a la octava edición de la Peatonal Ochentosa

La Peatonal Ochentosa ya es un clásico del partido de Escobar y en su octava edición convocó a más de 6.000 vecinos y turistas, que hasta pasada la medianoche vibraron con la música, la moda y el recuerdo de la década del 80.



La plaza San Martín y la peatonal Yrigoyen de Belén de Escobar se inundaron de personas que bailaron al ritmo de los éxitos inolvidables de los 80s, en un ambiente familiar y festivo donde no faltaron el cotillón y las reposeras. El evento también contó con los infaltables food trucks y la feria de artesanos, con la idea de promover el comercio y el desarrollo de los emprendedores locales, y al mismo tiempo ofrecer al público opciones variadas para comer o llevarse algún regalo.



Algo similar ocurrió en la Peatonal de Verano en la calle Mendoza de Ingeniero Maschwitz que, si bien ya es una referencia gastronómica en sí misma, esta vez se mostró en una nueva versión ya que la liberación del tránsito amplió el espacio y atrajo a cientos de vecinos locales y de otros distritos para disfrutar de variedades culinarias y recorrer la feria de emprendedores.