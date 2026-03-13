Vuelve Sangre Criolla: tradición, música y cultura gaucha

Escobar volverá a ser escenario de una nueva edición de Sangre Criolla, un encuentro que celebra las tradiciones, la cultura popular y las raíces del folklore argentino. Durante dos jornadas, vecinos y vecinas podrán disfrutar de manera gratuita de música en vivo, ballets folklóricos, espectáculos artísticos y actividades tradicionalistas que ponen en valor la identidad cultural y las costumbres criollas.



El evento se llevará adelante el fin de semana del sábado 21 y el domingo 22 de marzo desde las 11 de la mañana en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.



La primera jornada tendrá su cierre musical el sábado a las 22 horas con la presentación del grupo Karicias, que subirá al escenario principal para despedir el día a pura música.



En tanto, el domingo 22 las actividades comenzarán con el desfile tradicionalista, que tendrá lugar a las 11 horas sobre la avenida Tapia de Cruz, en el tramo comprendido entre Colón y Belgrano. Luego, las propuestas continuarán en el predio con entrevero de tropillas, destrezas criollas y espectáculos musicales.



Sangre Criolla es una celebración que cada año reúne a familias, centros tradicionalistas, junto a artistas y ballets folklóricos, para compartir un espacio dedicado a la música y la identidad cultural argentina