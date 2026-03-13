San Patricio en Escobar: se viene el Día de la Cerveza con promociones especiales

Con motivo de los festejos por San Patricio, la Municipalidad del Partido de Escobar organiza el Día de la Cerveza, una jornada con descuentos y promociones en bares y locales gastronómicos del distrito.



El viernes 20 de marzo, distintos bares y restaurantes ofrecerán descuentos de hasta el 50% en cervezas, happy hour y 2×1 en pintas o cerveza tirada, además de combos promocionales con pizzas, empanadas, hamburguesas y latas o botellas de cerveza. También habrá cervezas de regalo con la compra de platos, promos para compartir entre amigos y ofertas especiales pagando en efectivo o consumiendo en el local.



Hasta el momento hay unos 30 locales gastronómicos adheridos de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Loma Verde y Garín, y se irán sumando a lo largo de la semana. El listado completo de comercios adheridos y sus promociones puede consultarse en: www.escobar.gob.ar/ diadelacerveza .



El Día de la Cerveza, al igual que otras iniciativas como el Día de las Pizzerías, Heladerías, Cafeterías y Vinotecas, es una propuesta impulsada por el Municipio en articulación con las cámaras de comercio de Escobar, Matheu, Garín e Ingeniero Maschwitz, con el objetivo de fortalecer el comercio local y promover el consumo en los distintos centros comerciales del distrito.