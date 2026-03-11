El Seminari se renueva: cambio de butacas y puesta en valor de toda la sala

La Municipalidad de Escobar realizará una puesta en valor integral en la sala principal del Teatro Seminari Cine Italia con el objetivo de renovar el espacio, mejorar la experiencia del público y preservar los elementos históricos que forman parte de la identidad del edificio construido en 1889. Los trabajos incluirán el recambio de las butacas, el mantenimiento del histórico piso de madera, el reemplazo de alfombras y mejoras en los espacios de circulación dentro de la sala. Además, se renovará parte del sistema de iluminación y se llevarán adelante tareas generales de pintura.

Como se hizo en mayo de 2018 -luego de ser reabierto por el Municipio tras permanecer cerrado durante tres años por su estado de abandono-, los trabajos mantendrán la funcionalidad y el diseño original del teatro, que lo distinguen como uno de los pocos en la provincia de Buenos Aires que conservan la estética de la época, sus los pisos de pinotea, sus arañas de iluminación y sus molduras.



Para poder realizar estas obras, el teatro permanecerá cerrado desde este jueves 12 hasta el mes de junio.



Durante el período de obra, los espectáculos y actividades artísticas se trasladarán al Centro Cultural Garín, ubicado en Sarmiento 150, para que la programación habitual continúe mientras avanzan los trabajos.



Para conocer la programación actualizada y obtener más información, se puede ingresar al Instagram @teatroseminari.