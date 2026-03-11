Transporte público gratuito: Escobar entregó 520 Pases Libre Multimodal para personas con discapacidad

La Municipalidad de Escobar entregó los primeros 520 Pases Libre Multimodal de 2026 a personas con discapacidad del distrito. Esta herramienta garantiza el acceso gratuito al transporte público en colectivos, trenes y transporte fluvial, facilitando la movilidad y promoviendo una mayor autonomía en la vida cotidiana.



Las nuevas credenciales se suman a los más de 2.000 pases otorgados durante 2025, ampliando el alcance de una política pública que busca asegurar el derecho a la movilidad de las personas con alguna discapacidad y favorecer la inclusión social.



La iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia, organismo encargado de su emisión. En el distrito, el acompañamiento y asesoramiento a los beneficiarios se realiza a través de la Dirección de Discapacidad.



Pueden acceder al Pase Libre Multimodal todas las personas que acrediten su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la credencial INCUCAI/CUCAIBA. Su vigencia está vinculada al vencimiento de estos documentos y la renovación se realiza a través del Sistema de Solicitud de Pases disponible en la web.



El Pase Libre Multimodal puede utilizarse en formato físico o de manera digital a través de la aplicación “Mi Argentina”. Además, quienes necesiten realizar consultas o gestionar el trámite de manera presencial, pueden acercarse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Colectora Este 657, Belén de Escobar.