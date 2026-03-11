Se triplicaron los testeos de sífilis en Escobar gracias a las pruebas gratuitas en todos los CAPS

Ante el aumento sostenido de casos de sífilis a nivel nacional, la Municipalidad de Escobar refuerza las acciones de prevención y detección temprana mediante testeos rápidos y gratuitos disponibles en todos los CAPS y operativos sanitarios territoriales.



En 2025, estos testeos se triplicaron respecto a 2024, pasando de 425 a 1.215 en población general y adolescentes. En 2024 se realizaron 425 testeos totales, con 58 positivos en general y 8 en adolescentes. En 2025, la cifra se triplicó, registrando 124 positivos en sífilis general y 20 en adolescentes, con un porcentaje de positividad en jóvenes que aumentó del 16% al 18,18%. Además, durante el año pasado se distribuyeron cerca de 22.000 preservativos en todos los espacios municipales de salud.



La detección temprana es fundamental, ya que la sífilis tiene cura con tratamiento farmacológico y evita complicaciones graves para nuestra salud, la de nuestros seres queridos y de todos los vecinos en general. Asimismo, la prevención cumple un rol clave para evitar nuevos contagios, mediante el uso de preservativo o campo de látex, la realización periódica de testeos y la suspensión de relaciones sexuales ante la presencia de lesiones sospechosas. Se trata de un testeo rápido dual que permite detectar sífilis y VIH con una sola gota de sangre obtenida a través de un pinchazo en el dedo. El resultado se conoce en menos de 20 minutos y el procedimiento es gratuito y confidencial, sin necesidad de sacar turno previo ni realizar ayuno.



Los tests pueden solicitarse en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud del partido. Las direcciones están disponibles en www.escobar.gob.ar/centros-de- salud . Además, los testeos también se realizan en los operativos sanitarios territoriales que el Municipio lleva adelante todas las semanas en distintos barrios del distrito.



Para más información, se puede ingresar en www.escobar.gob.ar/sifilis