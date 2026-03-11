Villa Rosa: Discutió con su madre y la encerró en una cámara frigorífica

Un increíble hecho de violencia familiar tuvo lugar en la localidad de Villa Rosa el pasado fin de semana cuando un hombre discutió con su madre y la encerró en una cámara frigorífica.

El caso tuvo lugar en una vivienda de la calle Villanueva al 1300 del barrio Loma Linda. Allí se desató una discusión entre un sujeto de 32 años y su madre de 50, luego de que éste le robara a la víctima una cuantiosa suma de dinero.

En medio de la disputa, el violento individuo tomó a su progenitora y la encerró en una cámara frigorífica que funciona en el domicilio para el acopio de pescado que ella comercializa.

Los gritos de pedido de auxilio de la mujer fueron oídos por un vecino de 38 años, que dio aviso al 911. Poco después se hizo presente personal del Comando de Patrulla Pilar perteneciente a las zonas 27 y 28 quienes ingresaron a la propiedad y logaron sacar a la mujer del interior de la cámara de frío.

La misma víctima afirmó haber sido encerrada por su hijo, quien también le había sustraído 30 millones de pesos y 400 dólares.

Dada esta situación, el hombre -que permanecía en el domicilio- fue detenido.

La causa fue caratulada como «Aprehensión por privación ilegal de la libertad y Robo», por la UFI Nro. 4 de Pilar. Intervino la comisaría Pilar 6ta.