Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir del martes 10, hasta el lunes 16 de marzo. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del martes 17 hasta el sábado 21.



En esta oportunidad, el operativo abarcará ocho barrios de Belén de Escobar: Cuatro Vientos, Las Lomas, La Chechela, Villa Boote, Cementerio, Monte Lalli, El Matadero y Donatteli. A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.