La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir del martes 10, hasta el lunes 16 de marzo. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del martes 17 hasta el sábado 21.
En esta oportunidad, el operativo abarcará ocho barrios de Belén de Escobar: Cuatro Vientos, Las Lomas, La Chechela, Villa Boote, Cementerio, Monte Lalli, El Matadero y Donatteli. A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.
Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir del martes 10, hasta el lunes 16 de marzo. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del martes 17 hasta el sábado 21.