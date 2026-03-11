Políticas de género en Escobar: más de 5.500 intervenciones y una red de acompañamiento en crecimiento

En el partido de Escobar, la decisión de transformar una realidad se convirtió en política pública. En diciembre de 2015, como una de las primeras acciones de gobierno del intendente Ariel Sujarchuk, se creó la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, un área que hasta entonces no existía y que marcó un antes y un después en la forma de abordar las violencias por motivos de género. Durante el último año, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Escobar realizó 5.592 intervenciones vinculadas a situaciones de violencia por motivos de género, sumado a nuevas capacitaciones y talleres en la materia.



El abordaje que impulsa el Municipio es integral e interdisciplinario, con entrevistas y acompañamiento a mujeres, diversidades y sus infancias, priorizando la protección de derechos y el acceso a recursos. En el último año se registraron 2.200 entrevistas presenciales, 1.220 entrevistas telefónicas, más de 1.000 articulaciones con instituciones y áreas del Estado, 250 abordajes domiciliarios y más de 200 acciones complementarias de acompañamiento y seguimiento.



En los casos de mayor vulnerabilidad y riesgo, se gestionaron 120 ingresos al Hogar de Protección Integral para personas adultas y 102 ingresos de niñas, niños y adolescentes, garantizando resguardo y alojamiento transitorio.



El Hogar de Protección Integral de Belén de Escobar, inaugurado en 2017 por la gestión Sujarchuk, constituye un espacio de asistencia, protección y seguridad donde se garantiza el acompañamiento profesional y el cuidado de las personas que atraviesan situaciones de violencia de género, promoviendo la superación de las situaciones que motivaron su ingreso. Este dispositivo es una pieza clave dentro de la política pública local, ya que permite dar una respuesta inmediata y concreta ante situaciones de alto riesgo.



Además, se consolidó el trabajo articulado con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, gestionando recursos, subsidios y programas que promueven la autonomía económica. En 2025 se firmó un convenio para ampliar la cocina del Hogar de Protección Integral, con el objetivo de desarrollar talleres que fortalezcan la independencia económica de las personas asistidas.



En materia de prevención, durante el último año se realizaron 500 capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, junto con talleres en escuelas secundarias y jornadas de sensibilización destinadas a agentes municipales, instituciones y actores comunitarios. Estas acciones buscan promover vínculos libres de violencias y fortalecer las intervenciones con perspectiva de género y derechos humanos.



En paralelo a la creación de la Dirección, hace 10 años comenzó a funcionar la Mesa Local de Políticas de Género y Diversidad de Escobar, un espacio intersectorial que articula políticas públicas para prevenir y abordar las violencias por razones de género en el territorio. Este ámbito reúne a autoridades municipales, representantes del Poder Judicial, la Policía y organizaciones sociales, sindicales y políticas para coordinar acciones y fortalecer la red institucional, con sede principal en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad.



Para contactarse con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad se puede enviar un WhatsApp al 11 6407-4970 o comunicarse a través de sus redes sociales: www.instagram.com/ generoydiversidad.esc .

Ante emergencias, se debe llamar al 911 o utilizar el sistema Ojos y Oídos en Alerta, disponible en www.escobar360.gob.ar.