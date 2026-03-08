La Municipalidad intensifica los operativos contra basurales ilegales y clausura un predio en Belén de Escobar

En un nuevo operativo contra basurales ilegales, el Municipio clausuró un predio en Belén de Escobar. Se trata de una ex ladrillera ya clausurada previamente, donde se detectó un camión volquete que arrojaba residuos de manera clandestina. Este hecho se suma a varios episodios ocurridos durante las últimas semanas, en las que gracias a las denuncias realizadas y a los controles de la Municipalidad se pudo intervenir para sancionar a los responsables y en algunos casos abrir causas penales en la Justicia.



Es el caso de la infracción en esta ex ladrillera: el Municipio realizó una denuncia penal por violación de clausura y delito ambiental, y a través de la Secretaría Contravencional aplicó la máxima sanción prevista en la legislación vigente sobre protección ambiental. Además, el vehículo utilizado quedó retenido.



En la misma línea de intervención, se suma el episodio ocurrido en Ingeniero Maschwitz, donde mediante el uso de las cámaras del Centro de Monitoreo, se identificó y sancionó a los ocupantes de un vehículo que arrojaron basura en la calle Sucre. En Avenida de los Lagos se labró una contravención a una empresa que tiraba residuos en el espacio público.



En el barrio San Luis de Belén de Escobar, el aporte de los vecinos fue clave al grabar con un celular la creación de un microbasural. Así se logró identificar y multar a las personas involucradas, con una sanción que incluyó horas de trabajo comunitario ambiental en la Huerta Agroecológica Municipal. En Ingeniero Maschwitz, un hombre fue detenido por amenazas contra los vecinos tras haber provocado de manera reiterada incendios intencionales en el predio ubicado en Paraná y Ruta 26.



Quienes quieran denunciar prácticas que contaminan el ambiente, pueden comunicarse a través del chatbot Flora, disponible en WhatsApp al número 11 6813‑1202, o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta. Aquellos que aún no se encuentren adheridos pueden registrarse en la plataforma oficial a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar).