Escobar suma controles aéreos con drones y aviones para detectar irregularidades urbanísticas en tiempo real

El Municipio de Escobar implementa un sistema de Fiscalización Territorial Aérea que permite monitorear distintos sectores del distrito mediante drones y vuelos en avión, con el objetivo de fortalecer los controles y detectar de manera temprana posibles irregularidades urbanísticas. La iniciativa surge a partir de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Escobar y el Aeroclub local, y fue impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk para incorporar nuevas herramientas tecnológicas que amplíen la capacidad de fiscalización de la Subsecretaría de Inspección.



Este sistema permite obtener imágenes actualizadas del territorio en tiempo real, lo que mejora significativamente las tareas de control. Hasta ahora, los equipos de inspección utilizaban principalmente mapeos satelitales y herramientas digitales que, si bien son de gran utilidad, cuentan con un nivel de actualización que puede variar entre tres y seis meses. Con los vuelos de observación y el uso de drones, el Municipio puede complementar esos recursos y contar con una “foto” actual del estado del territorio.



Las imágenes aéreas se integran además con sistemas de GPS y mapas satelitales que permiten realizar un análisis detallado del territorio y planificar inspecciones en diferentes cuadrículas del distrito a lo largo del año. De esta manera, los equipos técnicos pueden analizar con mayor precisión distintas zonas del partido y detectar rápidamente posibles loteos clandestinos, obras en construcción sin autorización o movimientos de suelo que no cuentan con los permisos correspondientes de la Secretaría de Planificación.



Estos operativos se llevan adelante con medios aéreos del Aeroclub local y drones pertenecientes al área de inspección, lo que permite ampliar el alcance de los controles y optimizar los recursos municipales. Es así como el Municipio continúa incorporando tecnología y fortaleciendo el trabajo articulado entre distintas instituciones para acompañar el crecimiento ordenado del distrito y prevenir irregularidades en el uso del suelo.