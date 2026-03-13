Interes general

HISTORIAS EN EL ÉTER:  El primer libro de Norman Engel llega de la mano de RCE Edición

12 marzo, 2026
Realidades de Escobar

Radio Cromo Escobar presenta Historias en el éter, el primer libro de ficción publicado por RCE Ediciones y la primera obra literaria de Norman Engel. El volumen reúne relatos cortos, microficción y cuentos que transitan entre el realismo descarnado y lo fantástico, con una prosa directa que pone el foco en los márgenes de la sociedad contemporánea. Escritor, músico y operador técnico, Engel construyó su voz literaria en ciclos de poesía, bandas de rock y proyectos colaborativos del conurbano bonaerense. Sus textos ya recorrieron escenarios, fanzines y micrófonos abiertos; ahora encuentran su lugar definitivo en papel. El libro es el segundo título de RCE Ediciones – sello editorial nacido desde la radio que ya publicó Comunicadores Seriales – y el primero de ficción de su catálogo. Historias en el éter tendrá su presentación oficial el sábado 18 de abril a las 18 hs en la Sede del PJ de Escobar, Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. Entrada libre y gratuita.

Al igual que Comunicadores Seriales, parte de la recaudación por la venta de ejemplares de Historias en el éter será a beneficio de APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar). Link “precio preventa”: https://mpago.la/2U7SKYt «Hay escritores que nos ofrecen respuestas; Norman Engel nos ofrece espejos.» — Martín Pozzo (prólogo)