HISTORIAS EN EL ÉTER:  El primer libro de Norman Engel llega de la mano de RCE Edición

Radio Cromo Escobar presenta Historias en el éter, el primer libro de ficción publicado por RCE Ediciones y la primera obra literaria de Norman Engel. El volumen reúne relatos cortos, microficción y cuentos que transitan entre el realismo descarnado y lo fantástico, con una prosa directa que pone el foco en los márgenes de la sociedad contemporánea. Escritor, músico y operador técnico, Engel construyó su voz literaria en ciclos de poesía, bandas de rock y proyectos colaborativos del conurbano bonaerense. Sus textos ya recorrieron escenarios, fanzines y micrófonos abiertos; ahora encuentran su lugar definitivo en papel. El libro es el segundo título de RCE Ediciones – sello editorial nacido desde la radio que ya publicó Comunicadores Seriales – y el primero de ficción de su catálogo. Historias en el éter tendrá su presentación oficial el sábado 18 de abril a las 18 hs en la Sede del PJ de Escobar, Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. Entrada libre y gratuita.

Al igual que Comunicadores Seriales, parte de la recaudación por la venta de ejemplares de Historias en el éter será a beneficio de APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar). Link “precio preventa”: https://mpago.la/2U7SKYt «Hay escritores que nos ofrecen respuestas; Norman Engel nos ofrece espejos.» — Martín Pozzo (prólogo)