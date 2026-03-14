Basurales ilegales: la Municipalidad intensifica controles y aplica fuertes multas

En un nuevo control para prevenir la creación de basurales ilegales, la Municipalidad de Escobar sancionó a un vecino en Garín por arrojar residuos de manera ilícita. De esta manera, ya son cinco las intervenciones que realizó el Municipio durante las últimas semanas en las que se sancionó fuertemente a vecinos y a empresas por arrojar basura en la vía pública.



En la esquina de Sulling y Zabala, la Policía Municipal detectó a un vecino arrojando machimbre, chapas y otros desechos desde un carro remolcado por un Nissan Tiida. Luego de frenar la acción de dicha persona, desde la Subsecretaría de Inspección labraron un acta por violar ordenanzas sobre abandono de residuos y contaminación ambiental, mientras que personal de Tránsito le retuvo el vehículo y el carro.



Para que el Municipio pueda intervenir, es fundamental la denuncia de los vecinos y los permanentes controles desde el Centro de Monitoreo que permiten identificar y actuar con rapidez en el cuidado de los espacios públicos.



Quienes quieran denunciar prácticas que contaminan el ambiente, pueden comunicarse a través del chatbot Flora, disponible en WhatsApp al número 11 6813‑1202, o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta. Aquellos que aún no se encuentren adheridos pueden registrarse en la plataforma oficial a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar).