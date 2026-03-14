Finde en Escobar: Terra Avstralis, Choferes Solidarios y Feria Friki son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar con actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca una nueva edición de la feria medieval Terra Avstralis, la exhibición Choferes Solidarios y la Feria Friki.



Las actividades comienzan este sábado, a las 12 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la Feria Friki que contará con shows en vivo, KPop, espacios de dibujo, cosplay, karaoke, trivias, puestos de manga y animé, feria de emprendedores, y mucho más.



También el sábado, a partir de las 13 horas, se realizará una nueva edición de la feria medieval Terra Avstralis. El evento tendrá un torneo de combate, grupos recreacionistas, asedio al fuerte, patio gastronómico, paseo de artesanos y bandas en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita. Cabe aclarar que, en caso de lluvia, el evento podría ser suspendido. Luego, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se realizará el ciclo de humor interactivo “En el Caos” a cargo de la escritora e ilustradora Lisbeth Feinberg.



Por último, el domingo desde las 10 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), tendrá lugar la exposición Choferes Solidarios con una gran exhibición de colectivos, shows de artistas locales, DJs y mucho más. La entrada será un alimento no perecedero a beneficio del programa Escobar Hambre Cero.