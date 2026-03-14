Cada vez más vecinos se suman a las Jornadas Solidarias

Hasta el miércoles 11 de marzo, más de 250 vecinos y vecinas ya se inscribieron para participar de las Jornadas Solidarias que se realizarán este sábado 14, de 9 a 14 horas, en distintos puntos del distrito. La propuesta convoca a la comunidad a trabajar junto al Municipio para poner en valor instituciones y espacios compartidos de los barrios.



Los lugares donde se trabajará serán: en Belén de Escobar, el Jardín N°908, el Jardín N°901, la EEM N°3, la EES N°29, la EES N°17 y el Barrio San Luis; en Ingeniero Maschwitz, la EEP N°12 y la Reserva Natural Educativa; en Garín, la EEP N°30, el Club Villa Angélica, el Deportivo Parque Norte y el Jardín N°911; en Loma Verde, el SUM de APANNE; en Matheu, la EES N°2 Fray Luis Beltrán y la Huerta Comunitaria; y en Maquinista Savio, el Centro de Jubilados Estrella Saviense y Águilas de Plata.



La actividad se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del distrito y la convocatoria continúa abierta para quienes quieran participar. Las personas interesadas pueden elegir el punto de colaboración e inscribirse en www.escobar.gob.ar/ jornadasolidaria , un registro que permite organizar la logística de la jornada y asegurar que cada espacio cuente con los materiales necesarios.