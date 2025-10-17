Vergonzoso: Brutal golpiza entre alumnos del Nicolás Avellaneda en la que intervienen padres y madres

El pasado martes en horas posteriores al mediodía se vivió un lamentable episodio a la salida de los alumnos del nivel secundario del colegio Nicolás Avellaneda de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Una pelea entre adolescentes inmediatamente se viralizó dada la cantidad de alumnos que trasmitían en vivo desde sus celulares.

Una vez más, resulta llamativo que lejos de separarlas y evitar un golpe que podría llegar a ser trágico, sus compañeros y el resto de los ocasionales testigos no intentaron terminar con la agresión y solo pensaron en grabar la feroz golpiza o simplemente escrachar a las menores en la Web, mientras algunos gritaban: «Dale, dale».

Lo más llamativo y repudiable fue el accionar de una mujer adulta, presumiblemente familiar de una de ellas interviniendo pero agrediendo ella también.

El hecho ocurrió a la altura de Colectora Este y calle Almirante Brown y se viralizó rápidamente. Allí puede observarse como Alma, de remera blanca, persigue a Camila, con mochila roja, y tras tomarla del cabello logra derribarla al piso. Tras golpes y forcejeos interviene la mujer que se acerca por detrás, le propina una patada a la adolescente que estaba en el suelo y la arrastra en el piso.“y le grita «A Alma no la volvés a tocar” a pesar que todos los testigos y el video muestra que justamente esta chica es la que inicia la agresión cuando la otra se estaba retirando del lugar. Tras ello una compañera se acerca a ayudar a levantarse a la estudiante que permanecía tirada.

Si bien se comentó que existían conflictos previos entre las menores la intervención de la adulta y la agresión de la misma fue fuertemente criticada en las redes. Las permanentes peleas en esa esquina y con alumnos del colegio desataron una serie de reproches de la comunidad quienes coincidieron en exigir: «El colegio debería tomar medidas”. El establecimiento educativo envió un mensaje a los padres y a la comunidad del colegio pero este fue criticado toda vez que apuntaba a que no se difundieran las imágenes.

Esta semana hubo otra pelea entre alumnos del colegio secundario, esta vez fue entre dos muchachos e interviene el padre de uno de ellos que le tira trompadas a los chicos, y, en un momento, los chicos, no solamente los que se estaban peleando con su hijo, sino otros que eran testigos circunstanciales de lo que pasaba, se suman a la pelea y le dan una paliza al padre, lo tiran al piso y le empiezan a pegar de todo. La imagen es patética: trompadas, patadas, el padre en el piso, todo revolcado, todo lleno de tierra”.

Desconocemos si se realizó alguna denuncia policial al respecto, pero la vitalización de las imágenes ameritaba que la policía actuara de oficio.