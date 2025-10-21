Las Bicis: más de 26 mil usuarios se registraron el primer mes

El sistema de bicicletas compartidas de Escobar registró 26.304 vecinas y vecinos inscriptos desde su inauguración, de los cuales 20.237 utilizan el servicio a diario.



El sistema permite acceder a una flota común de bicicletas disponible en distintos puntos del partido. Este modelo promueve la movilidad sostenible, reduce el tráfico vehicular, disminuye la contaminación y ofrece una alternativa económica, accesible y saludable.



El servicio, resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad de Escobar y la inversión privada del Banco Macro, cuenta con 190 bicicletas y 32 estaciones distribuidas estratégicamente en Garín, Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz. Funciona de lunes a viernes de 6 a 22 horas, y sábados y domingos de 8 a 21 horas. Además, todas las unidades poseen canastos equipados con paneles solares para la carga de la batería de la traba y sistema GPS integrado, lo que garantiza mayor seguridad y eficiencia.



Para sumarse, las vecinas y los vecinos pueden descargar la aplicación Escobar 360, disponible en App Store y Play Store, y registrarse como usuarios. El sistema ofrece diferentes planes adaptados a cada necesidad, todos con hasta cuatro viajes diarios.



Planes disponibles:



Plan Diario: $450 (hasta 4 viajes de 1 hora en el mismo día)



Plan Mensual: $6.800 (4 viajes diarios durante un mes)



Plan Semestral: $36.100 (4 viajes diarios durante 6 meses)



Plan Anual: $67.600 (4 viajes diarios durante todo el año)



Cabe destacar que el sentido del servicio de bicicletas compartidas implica un tiempo máximo de uso de 60 minutos por viaje. En caso de exceder ese tiempo, se aplican penalidades por exceso de uso. Para más información, se puede consultar www.escobar.gob.ar/las-bicis/