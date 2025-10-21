Punto Joven: la iniciativa de la Municipalidad de Escobar donde se puede aprender y pasarla bien

En lo que va del año, más de 400 vecinos y vecinas participaron de los talleres gratuitos que ofrece Punto Joven en todo el distrito. Se trata de espacios colaborativos de orientación y capacitación que brinda la Municipalidad de Escobar para personas mayores de 18 años que buscan empleo formal o desean desarrollar un emprendimiento propio, al tiempo que promueven la recreación y el desarrollo personal.



“Me capacité en el curso de gastronomía del Punto Joven de Maquinista Savio. Acá encontré un lugar para aprender y a la vez conocer gente nueva, hice amigas. Ahora hago recetas que ni siquiera conocía y disfruto de cocinar, así que les recomiendo a todos los vecinos y vecinas que se anoten a los talleres porque son muy útiles”, expresó Beatriz, una vecina de la localidad saviense que participó en la muestra por el cierre de trimestre de actividades.



Los cursos y actividades que se dictan son Excel, Inglés, Portugués, Canva, Porcelana Fría, Sublimación, Arteterapia, Pintura, Costura, Crochet, Gastronomía y Yoga. Punto Joven cuenta con cinco sedes: Punto Joven Belén de Escobar (Lauria esq. Pasteur), Sede Envión (Los Claveles 1920, Maquinista Savio), Microestadio Municipal Garín (Boulevard Presidente Perón 450), Punto Joven Ingeniero Maschwitz (La Pista 548) y Punto Joven Matheu (Canesi 341).



“Estos espacios socioculturales son totalmente gratuitos y abiertos para toda la comunidad. Los vecinos y vecinas disfrutan mucho de los cursos y son pocas las personas que hacen uno solo. Por lo general terminan y se anotan en otro enseguida. Además, nos pone muy felices ver cómo se generan nuevos grupos de amigos y amigas”, dijo Sandra Roldán, promotora del Punto Joven de Maquinista Savio.



Actualmente se dictan los cursos de manicura, arte terapia, porcelana fría, electricidad domiciliaria, costura, gastronomía, crochet, marketing digital, portugués, dibujo, yoga y elaboración de sahumerios. Próximamente abrirá una nueva inscripción para los cursos de verano, a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar). Por dudas y consultas pueden comunicarse al WhatsApp 11 2191-1571 o escribir al mail empleo@escobar.gob.ar.