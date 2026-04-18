El Municipio y el Poder Judicial avanzan en la creación de una mesa de trabajo sobre delitos ambientales y maltrato animal

La Municipalidad y representantes del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana mantuvieron una reunión en el Polo FlyTech para impulsar la conformación de una mesa de trabajo institucional destinada a abordar delitos, contravenciones y situaciones vinculadas con el ambiente y el maltrato animal.



Del encuentro participaron autoridades de las áreas de Legal y Técnica, Ambiente, Inspección General, Seguridad y Zoonosis del Departamento Ejecutivo, junto a representantes de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Escobar. El objetivo es fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado e intervenir de manera más eficiente en problemáticas cotidianas que afectan a los vecinos y vecinas.



Entre los temas abordados se destacaron los microbasurales, los desarmaderos ilegales, distintas actividades contaminantes y los casos de maltrato animal. En ese sentido, se planteó la necesidad de generar un ámbito de trabajo conjunto que permita optimizar los tiempos de respuesta y coordinar acciones de manera más ágil en cada caso.



“En línea con lo que viene trabajando la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en Escobar venimos trabajando fuertemente las cuestiones vinculadas con la protección del ambiente, a gran y pequeña escala, así como también en la prevención y, si es necesario, sanción en casos de maltrato animal. El intendente Ariel Sujarchuk es claro cuando pide a sus funcionarios y a todas las áreas del territorio intervenir eficientemente y con firmeza en estos casos del día a día que los vecinos del distrito nos piden”, expresó Nicolás Gaytan, secretario de Legal y Técnica del Municipio.



“Por eso es importante la articulación y el intercambio de información y protocolos de procedimiento entre el Ministerio Público Fiscal y las distintas áreas de inspección, prevención, contravencional, zoonosis y ambiente de la Municipalidad, ya que no se puede intervenir en estos asuntos sin una articulación clara y fluida entre los distintos poderes del Estado. Como dice siempre Ariel: al vecino no le importa qué poder del Estado tiene que intervenir ante una problemática, sencillamente quiere que el Estado intervenga y resuelva los problemas de la gente”, agregó.



Como antecedente, durante la reunión se mencionó la intervención municipal en el predio de la Ruta 26 y calle Paraná, un caso que tomó relevancia a partir del incendio de un basural a cielo abierto y que requirió la actuación de la Justicia para avanzar en su saneamiento.



La conformación de esta mesa de trabajo apunta a establecer un mecanismo de coordinación permanente entre las distintas áreas del Estado para prevenir, detectar y actuar de manera más efectiva frente a situaciones que afecten el ambiente y el bienestar animal.