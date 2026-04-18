Más de 350 personas celebraron el pasado, presente y futuro de Atlético Escobar

En una jornada que quedará grabada en la historia del deporte local, Atlético Escobar celebró su cena solidaria por el 13° aniversario de su fundación. Con un salón colmado en el Centro Recreativo Lusitano, la familia del Fucsia honró a sus glorias, festejó el reciente ascenso invicto al Torneo Federal A y proyectó su sólido crecimiento deportivo y social.

La velada, que reunió a figuras de todas las épocas, socios, vecinos y empresas patrocinantes, sirvió como eje central para recaudar fondos que se destinarán a distintos proyectos institucionales. Durante el evento se proyectaron videos que recorrieron desde los humildes inicios en 2013 hasta la gloria alcanzada en el Regional Amateur, coronando la noche con un emotivo reconocimiento a las «viejas glorias» y al actual plantel profesional.

El presidente Ariel Sujarchuk destacó el rol del club como un pilar fundamental para la integración de Escobar: «Estamos convencidos de que el éxito deportivo es una consecuencia del trabajo serio y planificado, pero nuestro mayor triunfo es ver este salón lleno de personas que creen en un proyecto social y deportivo. Cada chico que se suma a nuestras inferiores es un paso más hacia la comunidad que soñamos. Hoy celebramos que somos del Federal A, pero sobre todo celebramos que los colores de Atlético Escobar cada vez envuelven a más vecinos y vecinas».

Por su parte, Mario “Tano” Stampone, alma mater y figura fundacional de la institución, se mostró visiblemente emocionado al recordar el camino recorrido: «Hace 13 años, cuando pusimos la primera piedra de este sueño, sabíamos que el camino iba a ser difícil, pero nunca bajamos los brazos. Atlético Escobar nació con la mística del esfuerzo y hoy esa mística nos lleva a competir a nivel nacional. No paramos de soñar porque sabemos que este club tiene un corazón enorme».

Después de un abundante asado, la noche cerró con sorteos de bicicletas, electrodomésticos, artículos deportivos y, con la presentación de la banda Sabor Colombiano, un clima festivo que reafirmó el sentido de pertenencia de la «comunidad fucsia».