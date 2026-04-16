Escobar fue sede de una ronda de negocios internacional del sector supermercadista

El Municipio de Escobar junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante una Ronda de Negocios Internacional con la participación de 130 empresas de diversos subsectores de alimentos y bebidas.



El encuentro contó con la participación del secretario general del Municipio, Beto Ramil, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la jefa de Asesores de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Provincia, Ayelén Borda; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar.



“En un contexto económico complejo, donde la actividad se contrae y golpea a las pymes, las empresas y los trabajadores, sostenemos una convicción clara: el desarrollo no es individual, se construye con un Estado que promueva y genere condiciones reales. Estos espacios permiten abrir mercados, fortalecer el entramado productivo y seguir impulsando oportunidades”, sostuvo Beto Ramil.



“Estas Rondas de Negocios las hacemos por dos motivos: por la convicción de que el Estado tiene que cumplir ese rol y porque las respuestas que recibimos son realmente muy satisfactorias. La convocatoria también es muy exitosa, cada año vemos cómo la cantidad participantes va creciendo y cuando hacemos un relevamiento posterior a los encuentros, la mayoría de quienes participan nos dice que fue un evento que les permitió generar contactos y negocios. Esto habla de una herramienta efectiva y valorada, que vamos a seguir promoviendo, expresó Costa.



El encuentro tuvo lugar en el predio de la Fundación Profesional para el Transporte en Loma Verde y reunió a representantes del sector público y privado con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción internacional de las pymes bonaerenses.



Durante la jornada, las empresas que participaron pudieron mantener reuniones de trabajo con importadores provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Perú y Guyana.



La modalidad incluyó entrevistas de negocios previamente agendadas, en las que las empresas presentaron su oferta a compradores con capacidad real de negociación. Esto permitió generar vínculos comerciales concretos y abrir nuevas oportunidades de exportación para la producción local. El evento continuará mañana con visitas a plantas productivas bonaerenses.