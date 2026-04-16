Finde en Escobar: El Salón del Alfajor, la feria D’Gustar y Garín Corre son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar con actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca El Salón del Alfajor, la feria gastronómica D’Gustar y la segunda edición de Garín Corre, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este jueves, a las 18 horas en el Honorable Concejo Deliberante (Av. Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar), con la presentación del libro infantil “Hada Mala, Bruja Buena” de Stella Navedo con ilustraciones de Nontué Sans.



El viernes, durante todo el día, Escobar celebrará El Día del Vino Argentino con descuentos y beneficios especiales en vinotecas y restaurantes. Todas las promociones y locales adheridos pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/ vinoargentino . Además, desde las 12 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), tendrá lugar El Salón del Alfajor con entrada libre y gratuita. Contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de diversas regiones del país, quienes presentarán sus productos artesanales y variedades regionales bajo la coordinación y el apoyo de los expertos del Mundial del Alfajor.



También el viernes, a las 13 horas, se desarrollará la feria gastronómica D’Gustar con stands de comida de todo el mundo, juegos infantiles y la presentación de artistas locales. La experiencia se repetirá el sábado y domingo con entrada libre y gratuita y un show de cierre a cargo de la cantante de cumbia Dámaris. Luego, a las 17:30 horas en el skatepark de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Las Heras) tendrá lugar un taller de cerámica para chicos y chicas de entre 10 y 17 años, realizadas con materiales naturales. La actividad se encuentra sujeta a ser reprogramada en caso de lluvia. Más tarde, a las 20:30 horas, Sportivo Escobar jugará como visitante ante Los Indios de Moreno por una nueva fecha de la Liga Federal de básquet.



El sábado, a las 10 horas en la Huerta Municipal de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), se realizará un taller de huerta agroecológica para las infancias, En caso de lluvia, la actividad será reprogramada. Por otra parte, a las 19 horas, se inaugurará la muestra de arte “Mis Fantásticas Creaciones” de Aylyn Conforme García que contará con un show en vivo de REDVX HR. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 30 de abril en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 14 horas.



Por último, el domingo a partir de las 8 horas, se realizará la segunda edición de Garín Corre. La actividad tendrá lugar en la Plaza General Belgrano, ubicada en Padre Perna y Av. General Belgrano y contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: carrera kids, una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Además, durante el evento habrá puestos de hidratación, frutas, un patio saludable, emprendedores locales y DJs.