Crisis en PAMI: deudas, cancelaciones de turnos y menos prestaciones en Escobar 

La obra social de los jubilados les debe unos $500.000 millones a sus prestadores, lo que produjo una medida inédita: un paro de médicos de cabecera de 72 horas en todo el país. Sin embargo, hay otra medida del gobierno nacional que empeora aún más la atención de los jubilados y que se vive con desesperación en Escobar: los topes a las prestaciones. El rol clave del Municipio y sus centros de salud propios.





A pesar de las múltiples quejas formales del Municipio de Escobar ante PAMI, una medida indignante se sigue llevando adelante en nuestro distrito, y en todo el país: la imposición de “topes” a las prestaciones. En Escobar, para colmo, esos límites arbitrarios recién le son avisados a los afiliados en el momento en el que llega el momento del turno asignado. Es decir: un afiliado de PAMI de nuestro partido saca el turno para una prestación a través del chatbot municipal Flora, el sistema chequea con la obra social, el turno es dado para el Hospital del Bicentenario y, luego, llegado el día de la atención, el sistema avisa que el jubilado o el prestador “llegó al tope de prestaciones del mes” y es derivado desde la agencia PAMI a un prestador privado en otro partido, donde debe volver a pedir turno y seguir esperando.



“Ya en el día 7 de abril estaba topeado todo imágenes y especialidades médicas, no pudiéndoles asignar turnos hasta mediados de mayo para prestaciones esenciales”, sostuvo Juan Ordóñez, secretario de Salud de la Municipalidad. “Es una medida cruel, porque al jubilado lo hacen esperar más tiempo para recibir su atención, además de volverlo loco con derivaciones innecesarias. También perjudica a los médicos, que cobran por prestación. Y obviamente con esta maniobra lo que busca Nación es que el jubilado se enoje con el Municipio en el momento en el que llega el día del turno y PAMI le informa -vía sistema- que, al llegar al “tope”, no se lo puede atender a pesar de que a nosotros PAMI nos dio el ok en el momento de ser pedido ese turno”, completa.





Deuda del PAMI y el efecto sobre los Municipios





La deuda de PAMI con los prestadores de todo el país llegó en abril a los $500.000 millones, lo que produjo una medida inédita: un paro de médicos de cabecera de esa obra social de 72 horas en todo el país. “¿Qué hace el municipio, mientras tanto? Seguimos absorbiendo la demanda: las internaciones en nuestros centros de salud subieron 33% en los últimos dos años debido a la gente que ya no tiene prepaga u obra social porque se quedó sin trabajo. A pesar de que más del 75% de lo que los argentinos pagamos de impuestos va a Nación y menos del 3% a los municipios, el gobierno quiere poner la lupa sobre las tasas municipales. Ellos no hacen obras públicas, no mandan vacunas de calendario, recortan y ajustan. Mientras tanto, con muy poco, proporcionalmente hablando, los municipios hacemos mucho por nuestros vecinos y vecinas. Por eso, le pedimos al gobierno menos agresión y más diálogo”, concluyó Sujarchuk.





Cómo se vive el recorte y los “topes” en Escobar





Entre los recortes y los “topes” se encuentran los 35.000 afiliados de PAMI que viven en Escobar. En la oficina de atención de la obra social de Belén de Escobar, en Spadaccini 1078, se puede ver a diario a jubilados que deben ir para pedir “excepciones” a lo que antes era la regla: la atención de todos. Adriana Gabriela Six, de Matheu, contó su problema para conseguir implantes dentales: “Acá me los están negando y me están pidiendo un montón de trámites. Yo ya los estoy haciendo, pero si no se resuelve voy a ir a la Justicia. Además, necesito hacerme una radiografía de riñones porque estoy orinando con sangre; acá me dicen que vaya a pedir turno a otro lado”.



El “peloteo” de PAMI para evitar emitir órdenes es la regla: Beatriz Insaurralde, de Ingeniero Maschwitz, cuenta que “con el tema de neurología es bastante complicado. Antes, las órdenes para los talleres cognitivos las hacían aquí en PAMI; ahora se revirtió todo y tenemos que esperar que lo haga el prestador que está en Luján. Hace más de un mes y medio que estoy esperando”. Aidé (no quiso dar a conocer su apellido) cuenta: “Quería ver si me daban la orden para sacar un turno en Oftalmología y dicen que no, que lo tiene que dar la doctora de cabecera. Así que, si es urgente, no sé. Soy una señora grande y tengo que hacerme chequeos”.



“Con esta decisión inhumana de poner “topes” a atención de afiliados del PAMI, a quienes mayoritariamente atendemos en el Hospital del Bicentenario, Nación logra dos cosas: recortar lo que ellos consideran un gasto, es decir la atención médica de personas mayores, y -a la vez- intentar que el afiliado crea que es el Municipio el que no lo quiere atender, al derivarlo a un prestador privado. Se trata de una decisión insensata y cruel que perjudica a nuestros abuelos”, sostiene el intendente Ariel Sujarchuk.