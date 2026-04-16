A través del Portal de Empleo de la Municipalidad, 81 personas consiguieron trabajo en lo que va de 2026

En los primeros tres meses del año, 81 personas consiguieron trabajo en el sector público y privado a través del Portal de Empleo de la Municipalidad de Escobar. A su vez, dicho portal registró 52 nuevas búsquedas laborales por parte de las empresas —muchas de ellas para cubrir más de un puesto— y ya cuenta con 5000 currículums cargados.



Entre los rubros que más incorporaron personal se destacan los puestos de operarios en líneas de producción, seguridad privada (monitoreo), bioquímicos, operarios de mantenimiento y atención al público en comercios, con una amplia participación de postulantes de entre 20 y 45 años. Además, la plataforma facilita el vínculo entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan incorporar personal, agilizando los procesos de selección y ampliando las oportunidades laborales en el distrito.



El Portal de Empleo es un espacio virtual donde los vecinos y vecinas del distrito pueden registrar sus datos de manera personal, visualizar las ofertas laborales vigentes y postularse a aquellas que se ajusten a su perfil. Este servicio gratuito funciona las 24 horas y permite crear, modificar y actualizar la información, así como adjuntar o reemplazar el Currículum Vitae de forma simple, directa y sin intermediarios.



Tanto las personas que buscan empleo como las empresas pueden consultar las ofertas y cargar sus datos en www.escobar.gob.ar/ escobarempleo o ingresar a Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) en la sección “Portal de Empleo”.



De esta manera, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Escobar continúa fortaleciendo un servicio público de intermediación laboral que promueve la inserción laboral, la formación continua y la generación de empleo en el distrito.