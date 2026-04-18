Maquinista Savio: Incautan 400 dosis de cocaína en un allanamiento

Gracias al programa 0800 drogas, se llevó a cabo un allanamiento en el Barrio Obejero Chico, localidad de Maquinista Savio. El mismo se realizó luego de una orden emanada por el Juzgado de Garantías Nº4 y la Fiscalía del área de drogas, 23737, por parte del Personal de la subdelegación de drogas ilícitas de Escobar y personal de Policía Municipal.

En el lugar se aprehendió a una pareja, el hombre conocido con el mote de “cara de Vaca” y se incautaron 400 dosis de cocaína listas para su distribución. Además se incautaron celulares y otros elementos de interés para la causa.