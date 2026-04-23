El «Salón del Alfajor» endulzó el fin de semana de Escobar

El aroma a chocolate y el entusiasmo de miles de familias marcaron el ritmo de un cierre espectacular en el Predio Floral, donde la industria alfajorera demostró toda su vigencia. El viernes, sábado y domingo, con entrada gratuita, más de 30 mil personas participaron activamente de una agenda que incluyó desde un patio gastronómico y ferias hasta la elaboración de un alfajor gigante para más de 1000 porciones.



La gran expectativa se resolvió en el escenario principal con la entrega de los premios a la excelencia, donde el jurado reveló a los nuevos campeones nacionales. En la categoría artesanal, la marca Chemamull se llevó el máximo trofeo del Salón, mientras que Alfajores Romah se consagró en el segmento industrial. El reconocimiento al Mejor Alfajor de Escobar fue para Erre Pastelería.



La competencia fue federal y diversa, otorgando medallas en especialidades que fueron desde los clásicos como chocolate oscuro y blanco, hasta opciones de maicena y propuestas saludables, elevando la vara de calidad para el mercado regional. La ceremonia final rindió además un cálido homenaje a la trayectoria de Osvaldo Foster, referente de Honecker Chocolatería.