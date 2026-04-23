Nueva Cooperadora para fortalecer el trabajo en La Casita de Mario

En un paso fundamental para fortalecer el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes que residen en La Casita de Mario, se realizó un evento para oficializar la ampliación de la nómina de socios de la Asociación Cooperadora que trabajará de manera conjunta con las autoridades del espacio.



La comisión directiva de la nueva Cooperadora quedó encabezada por Bárbara Foster como presidenta y Gisela Toledo en la vicepresidencia, acompañadas por Adriana Gauna en el rol de secretaria y Ailín Gómez como tesorera. El cuerpo de vocales está compuesto por Daniel Baños Suffia y Macarena Lemos como titulares junto a Gabriela Bargo Bordón y Noelia Breyave como suplentes. Asimismo, la fiscalización de la entidad queda a cargo de los revisores de cuentas titulares María Laura Guazzaroni, Mauricio Gómez y Soledad Giménez, además de Lorena Martiarena como revisora de cuentas suplente.



La Casita de Mario es un hogar convivencial de atención integral, ubicado en Belén de Escobar, que brinda alojamiento transitorio a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. La institución dispone de un equipo técnico propio y cuenta con el respaldo de la Dirección General de Niñez del Municipio, con el fin de brindar un abordaje integral y potenciar sus actividades diarias.



Asimismo, en este evento se sumaron más de 30 nuevos socios, cuya colaboración permitirá ampliar el alcance de los proyectos actuales y poner en marcha nuevas actividades en beneficio de la comunidad