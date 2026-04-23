Escobar vivió una jornada de reflexión en escuelas a partir del “reto viral del tiroteo”

A partir de las amenazas difundidas en redes sociales en todo el país vinculadas al denominado “reto viral del tiroteo”, distintas instituciones educativas de Escobar activaron desde el miércoles protocolos preventivos y generaron espacios de trabajo con estudiantes, equipos docentes y familias. Las jornadas de reflexión se realizaron sobre todo este viernes, en escuelas públicas y privadas, en las que se profundizaron las acciones de cuidado, diálogo y acompañamiento de manera transversal en varios ámbitos.



“Es fundamental que actuemos con responsabilidad y en conjunto: estas cadenas virales que promueven la violencia no son un juego, son una modalidad grave que puede tener consecuencias reales. Por eso les pido a las familias y a toda la comunidad educativa que estén atentas, que den aviso inmediato a adultos responsables ante cualquier situación que genere preocupación y que trabajemos unidos, sin diferencias paritarias o de ningún tipo, para cuidar a nuestros jóvenes y garantizar escuelas basadas en el respeto, la convivencia y la paz”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk, quien además es el presidente del Consejo Municipal de Educación.



En los encuentros se llevaron adelante charlas y actividades de concientización con estudiantes para analizar lo ocurrido, promover el uso responsable de las redes sociales y dimensionar las consecuencias reales de este tipo de acciones. Los ejes que se abordaron fueron la importancia de recurrir a adultos referentes ante situaciones de malestar, la responsabilidad en el uso del humor para que no genere daño, las consecuencias que las acciones tienen en la subjetividad de otras personas, y la convivencia en redes sociales, sus riesgos y las prácticas de cuidado digital.



“Es fundamental actuar con responsabilidad colectiva, evitar la difusión de mensajes intimidatorios y fortalecer el diálogo dentro de cada escuela. Por eso, pusimos en práctica acciones concretas para enfrentar este tipo de hechos que son nuevos en nuestra comunidad y debemos evitar que crezcan”, concluyó la inspectora Distrital de Escobar, Diana Yacuzzi



Frente al escenario actual, el Municipio impulsó una respuesta articulada entre las distintas áreas. En este sentido, el Consejo Municipal de Educación realizó la primera reunión de la Mesa Intersectorial de Belén de Escobar, con la participación de equipos directivos de todas las escuelas estatales de la localidad, autoridades del sistema educativo provincial y municipal, la Federación de Cooperadoras Escolares, el Consejo Escolar y gremios docentes, donde además se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Niñez y Discapacidad para relevar y acompañar las situaciones singulares detectadas en las instituciones.



Más allá de esas acciones, los protocolos de seguridad también se accionaron. “Desde el primer momento articulamos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de la Región, el jefe Departamental y las comisarías del distrito para reforzar la prevención en las escuelas junto a la Guardia Urbana y la Policía Municipal. Además, se denunciaron de oficio ante la Fiscalía todas las imágenes, chats, pintadas y cuentas de redes sociales detectadas. Y por instrucción del intendente georreferenciamos los establecimientos donde se registraron situaciones para reforzar su monitoreo permanente”, explicó la secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández.