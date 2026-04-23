Garín Corre: familias, amigos y atletas profesionales recorrieron la localidad en un domingo de sol

Con una convocatoria que superó los 3000 participantes, se llevó a cabo una nueva edición de Garín Corre, que inició en la Plaza General Belgrano con la presencia de familias y atletas profesionales que disfrutaron de una jornada saludable de deporte y recreación. El evento cumplió con su objetivo solidario: gracias al aporte voluntario de los corredores, logró recaudar fondos que serán destinados íntegramente al mantenimiento de las instalaciones y actividades de los centros deportivos municipales.



“Organizar un evento como este ¿Es un gasto o una inversión? La respuesta es simple: para la Municipalidad organizar algo así implica montar un pequeño escenario móvil, reunir voluntarios para que -entre otras cosas- repartan agua que nos proveen auspiciantes privados. El SAME, la Guardia Urbana, la Policía Municipal ya están en la calle, como siempre. Con mucha voluntad, un bono contribución que pagaron quienes podían y el apoyo de empresas ¿qué logramos? Que un domingo a la mañana haya más actividad comercial en Garín, que personas que vienen de otros distritos conozcan este hermoso lugar y, además, incentivamos la vida sana. El deporte es una inversión: lo vemos en los polideportivos, en las colonias municipales, en la ayuda a clubes, y en eventos como este», sostuvo Ariel Sujarchuk.



La competencia se desarrolló en un clima festivo que integró a toda la comunidad a través de tres modalidades: una carrera kids para los más pequeños, un circuito participativo de 3 kilómetros y la desafiante prueba competitiva de 10 kilómetros. A lo más alto del podio de la categoría 10 kilómetros se subieron Augusto Boteatos en la rama masculina y Marianella Urquiza en la femenina, quienes se destacaron por su rendimiento en un recorrido que atravesó los puntos más emblemáticos de la localidad.



Más allá de lo estrictamente deportivo, los atletas participaron de una propuesta integral al aire libre que incluyó puestos de hidratación y un patio saludable. Además, la jornada estuvo ambientada con música de DJs en vivo y contó con una feria de emprendedores locales.