Fútbol 5: ya comenzó la Copa Escobar 2026 y sigue abierta la inscripción

Este sábado comenzó a disputarse la primera edición de la Copa Escobar 2026, el torneo distrital de Fútbol 5 impulsado por la Municipalidad, que reúne a vecinos de todas las localidades en una propuesta deportiva competitiva. La inscripción continúa abierta para quienes quieran sumarse a esta iniciativa, sin necesidad de ser jugadores profesionales.



Destinado a mayores de 18 años, el certamen tiene un costo accesible y permanecerá abierto hasta completar el cupo máximo de 64 equipos. Para anotarse y acceder a toda la información, hay que ingresar a la plataforma Escobar 360.



Los partidos se disputan todos los sábados, de 14 a 22 horas, en distintas sedes municipales: el Polideportivo Luis Monti y los microestadios de Garín, Maquinista Savio y Matheu.



Con formato de doble eliminación, la Copa Escobar está pensada para fomentar la competencia sana, la integración y el desarrollo del deporte local.