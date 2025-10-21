Escobar, entre los 25 mejores municipios en el medallero de los Juegos Bonaerenses 2025

El Partido de Escobar se posicionó entre los 25 mejores distritos de la Provincia en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, al obtener un total de 20 medallas: 8 de oro, 8 de plata y 4 de bronce. Las finales de esta competencia, que involucra a 135 partidos, se desarrollaron en Mar del Plata. Para acceder a esta instancia los participantes debieron superar varias etapas clasificatorias.



El desempeño de este año de Escobar mejoró aún más el de 2024, cuando nuestra delegación obtuvo 19 medallas (7 de oro, 7 de plata y 5 de bronce) y se ubicó en el 27° puesto del medallero.



“Tenemos la delegación más numerosa desde que competimos en los Juegos Bonaerenses, ya que muchos más competidores pudieron clasificarse para esta etapa final. Eso se dio gracias al equipazo que somos como Municipio, que bancamos a nuestra comunidad, al deporte, a la inclusión, y también bancamos pasarla bien. Esa pasión es la vida, es nuestra identidad, es nuestra idiosincrasia, y es parte del Escobar del futuro que nosotros queremos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Los logros dorados fueron para Sebastián Rivero (100 metros – discapacidad), Javier Amarillo (lanzamiento de bala – discapacidad), Sebastián Onufryjczuk (100 metros), el equipo femenino de fútbol playa sub-18 del Club Fútbol Playa Escobar, Alicia Ampuero (tenis de mesa – trasplantados), Dylan Sandoval (lanzamiento de martillo), Clelia Akisawa (tenis de mesa) y Dante Gasmen (dibujo).



Las medallas de plata las obtuvieron Zoe Galarza (patín artístico), el equipo de handball femenino sub-16 de Handball Escobar, Simón Arrúa (canotaje slalom), Morena Arias (parabadminton – discapacidad), Dante Reyes (freestyle), Ambar Blanco (lanzamiento de bala – discapacidad), el conjunto de fútbol playa masculino sub-16 de CAZEC y Dylan Kalbermatter (pesca).



Finalmente, las preseas de bronce fueron para León Noguera (taekwondo ITF), Simón Arrúa (canotaje velocidad), Soledad Vasconcelle (100 metros – discapacidad) y el equipo de League of Legends (deportes electrónicos).