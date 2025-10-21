Ariel Sujarchuk denunció una campaña de difamación y engaño en redes sociales

El intendente Ariel Sujarchuk realizó una presentación ante la Justicia para denunciar una fake news publicada en el medio digital Modo Bonaerense, que forma parte de una campaña de difamación persistente para engañar a los vecinos del partido de Escobar y toda la Argentina.



“Se golpean el pecho hablando de ética y república, pero replican en redes sociales las mismas operaciones de fake news de quienes, con crueldad, amplían los discursos violentos de odio. Ya denunciamos la publicación en redes sociales y avanzamos en las acciones legales pertinentes para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política”, sostuvo Sujarchuk.



La falsa publicación asocia al jefe comunal escobarense con la lista Provincias Unidas, a la cual supuestamente brinda su apoyo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo. Sin embargo, Sujarchuk desmintió tajantemente la noticia y ratificó su compromiso con la lista de Fuerza Patria.



“Este domingo, en la boleta única, tenemos que elegir los colores de la Argentina: con una tilde o una simple x en el casillero de Fuerza Patria estás eligiendo a las y los diputados nacionales que le van a poner fin a esta locura y que van a trabajar por una patria justa, libre y soberana que nos incluya a todos”, enfatizó. Y finalizó: “Van saltando de partido en partido para tratar de esconder el olor a naftalina, pero en el Fondo son los mismos de siempre: los que llevan años anunciando el fin del peronismo. Y acá estamos”.