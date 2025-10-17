Finde en Escobar: Jairo, la feria Wayra y un homenaje a Cerati son los eventos destacados

Llega otro fin de semana y, como es habitual, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la presentación de Jairo, la feria Wayra y un show tributo a Gustavo Cerati, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 10 horas en la plaza El Dorado (Av. El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), en la feria Wayra que contará con puestos de emprendedores locales, food trucks y una gran variedad de shows musicales. La experiencia se repetirá el sábado y domingo con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 17:30 horas en el skatepark de la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva con un taller de BMX y skate, básquet, arte urbano y punto de consulta joven. Luego, a las 19 horas en el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) se realizará la Maratón Teatral para Adultos con una muestra de las obras del taller a cargo de la profesora Diana Lelez. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), tendrá lugar el habitual taller de danza urbana. Para finalizar la jornada, a las a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el grupo Crimen con un concierto en homenaje a Gustavo Cerati, donde interpretarán los grandes éxitos de su carrera solista.



El sábado, desde las 10 horas en la plaza El Dorado, habrá un festival de candombe con shows de música y el desfile de comparsa Llamadas del Dorado. A la misma hora, en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar el taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Además, a las 17 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del espectáculo “Ilusiones” a cargo del mago Mr. Splendini. Después, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de artista visual Aaron Oclander, que contará con un cierre musical a cargo de Rompevientos. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Por la noche, a las 21 horas en el Teatro Seminari, habrá un show del músico y cantautor Jairo.



El domingo, a las 20:30 horas, se desarrollará el encuentro “Milonga de Octubre” con muestras, clases abiertas y un cierre musical a cargo de Raúl Leonardo Cuarteto. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Tron: Ares” a las 16:30 horas y “Teléfono Negro 2” a las 19 y 21:30 horas.