Inclusión en Escobar: comenzó la Semana por Amor al Arte

Con una jornada artística frente al Colegio Preuniversitario UBA Ramón A. Cereijo y una caminata en Belén de Escobar, comenzó la Semana por Amor al Arte, una propuesta organizada por el Centro de Día Dr. René Favaloro de la Municipalidad de Escobar. A lo largo de toda la semana, se promoverán el arte, la integración y la participación de personas con y sin discapacidad.



Durante la actividad de apertura se realizaron los primeros talleres al paso, donde vecinos, vecinas y estudiantes participaron de distintas expresiones artísticas, compartiendo un espacio de inclusión y encuentro comunitario. Al día siguiente, se realizó una caminata bajo el lema “Sigamos construyendo un Escobar accesible” con la presencia de murgas y organizaciones que trabajan con discapacidad. La actividad tuvo lugar desde Plaza San Martín hasta el Honorable Concejo Deliberante, donde se realizó una exposición de arte con obras de las y los concurrentes del centro.



La Semana por Amor al Arte continuará con distintas actividades abiertas y gratuitas, yel siguiente cronograma:





– Talleres al paso

Viernes 17 de 13 a 16 hs. Plaza “La Madre y el Niño” (Boulevard 5 de Junio y Sarmiento, Maquinista Savio).

Lunes 20 de 10 a 14 hs. Plaza “Manuel Belgrano” (Av. Belgrano y Padre Perna, Garín)



– Feria callejera

Jueves 23 de 10 a 15 hs. Plaza Lambertuchi (Av. Tapia de Cruz y Colón, Belén de Escobar). Cierre musical a cargo de “Santi y lo que faltaba”



El Centro de Día René Favaloro es un espacio dedicado al acompañamiento y desarrollo de jóvenes con discapacidad. Tiene más de 40 concurrentes y cuenta con 18 talleres que promueven la inclusión y el crecimiento personal a través del arte, la creatividad y el trabajo en equipo. Los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar que estén interesados o interesadas en tener una entrevista de admisión al Centro con el equipo orientador, pueden acercarse a Sanguinetti y Alvarado, en el barrio Coprovi de Belén de Escobar, en el horario de 8 a 16, o comunicarse al 11 2716-6637.