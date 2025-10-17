Mes de la Prevención del Cáncer de Mama: la Municipalidad organiza actividades durante todo octubre

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la Municipalidad de Escobar realizará hasta fin de mes distintas actividades de concientización y chequeos preventivos en los centros municipales de salud del distrito.



Por un lado, se llevará a cabo una jornada especial en el CAPS Juana Azurduy (Los Perales 2524, barrio Lambertuchi, Belén de Escobar), que incluirá control mamario y turnos para mamografía y ecografía, toma de PAP y asesoramiento en anticoncepción. La inscripción se realiza personalmente o por teléfono al 11 6635-2210 y los cupos son limitados.



Además, se realizarán charlas de concientización abiertas a la comunidad, a cargo de profesionales de la salud, sin turno previo. El cronograma es el siguiente:



– CAPS Velazco – Jueves 16 a las 8:30 hs. (Calle 119 y Colectora Este, Loma Verde)

– CAPS Torres – Martes 21 a las 11 hs. (La Plata 1179, Ingeniero Maschwitz).

– UDP Carlos Guevarra – Miércoles 22 a las 10 hs. (Cervantes 615, Belén de Escobar).

– CAPS Dorrego – Jueves 23 a las 11 hs. ( Las Retamas 888, Ingeniero Maschwitz)

– CAPS San Miguel – Jueves 23 a las 10 hs. (Esteban Echeverría 211, Ingeniero Maschwitz).



Conjuntamente, se desarrollará una campaña especial destinada a afiliadas de PAMI e IOMA, con atención a demanda y sin turno previo, desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre. Cada afiliada recibirá orientación sobre el estudio más adecuado según su edad y antecedentes personales o familiares. En los casos correspondientes, la mamografía podrá realizarse en el momento o gestionarse el turno si ya se completó la capacidad del día.



Lugares y horarios de atención:



– Hospital del Bicentenario: de lunes a viernes, de 9 a 10:30 hs. (Almirante Brown y Libertad, Garín).

– Consultorios Externos Dra. Elena Rojas: martes y jueves, de 14 a 15 hs. (Boulevard Presidente Perón 1079, Garín).



Asimismo, se recuerda que es posible solicitar turno con ginecología en todos los CAPS del distrito a través de Flora, en cualquier momento del año, enviando un mensaje de WhatsApp al 11 6813-1202.