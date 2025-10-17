Escobar, presente en los Juegos Bonaerenses con casi 300 competidores

Un total de 296 competidores de Escobar participan en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses que reúne a representantes de los 135 municipios de la Provincia. Los y las participantes alcanzaron las finales provinciales tras superar las etapas clasificatorias.



“Tenemos la delegación más numerosa desde que competimos en los Juegos Bonaerenses, y eso es gracias al equipazo que somos como Municipio, que bancamos a nuestra comunidad, al deporte, a la inclusión, y también bancamos pasarla bien”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk en la cena que compartió con la delegación. En las primeras tres jornadas de competencia, los escobarenses obtuvieron 6 medallas: cuatro de plata y dos de bronce.



La delegación de Escobar participa en una amplia variedad de disciplinas, que incluyen atletismo, básquet, fútbol, handball, canotaje, pesca, patín, rugby, tenis, natación para personas con discapacidad, tejo, literatura, música, freestyle y taekwondo. A lo largo del año, más de 6.000 escobarenses formaron parte de las etapas locales de esta competencia provincial, demostrando un gran compromiso y entusiasmo por el deporte y la cultura.



“Este proyecto es genial: visitar y, en muchos casos, conocer el mar, competir y, cuando terminás tu disciplina, alentar al otro. Esa pasión es la vida, es nuestra identidad, es nuestra idiosincrasia, y es parte del Escobar del futuro que nosotros queremos”, agregó el intendente. Además, Sujarchuk visitó a la delegación escobarense de atletismo para acompañarla en su primera jornada de competencia en el Estadio Municipal de Mar del Plata.