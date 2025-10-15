El socorrista de Defensa Civil herido en la Panamericana fue dado de alta: “Estoy bien y muy agradecido” 

Gabriel Alejandro Grecco, el socorrista de Defensa Civil que resultó herido en el operativo del jueves pasado en la Autopista Panamericana, fue dado de alta y continúa su evolución en su casa, luego de haber pasado por el Hospital Municipal Sangalli Dupuy de Garín y ser derivado a la recientemente inaugurada Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano donde permaneció un día internado. Durante su permanencia en esos centros de salud, a Grecco le realizaron varios estudios, incluyendo una tomografía, y prácticas como una rectificación cervical, además de la curación de las heridas en su rostro.



“Me estoy recuperando, gracias a Dios lo puedo contar. Fue un susto muy grande. Quiero agradecer a mis compañeros, a los directores de Defensa Civil, al intendente de Escobar y a todas las personas que se preocuparon por mi salud. Ya estoy en mi casa y con el tiempo voy a seguir mejorando”, manifestó Grecco en un video publicado en redes sociales.



El socorrista participaba de las tareas de rescate en el accidente que ocurrió el pasado jueves en el km 45 de la Autopista Panamericana que involucró a un camión que estaba detenido en la banquina y un Fiat Mobi que se incrustó debajo. Para rescatar a los dos ocupantes del auto, se utilizaron minicojines (artefactos que se utiliza para levantar cuerpos pesados), pero uno de ellos se desprendió, lo que provocó que un taco de madera que formaba parte de esa herramienta golpee en el rostro de Grecco, quien se desplomó y perdió la conciencia durante unos segundos, mientras era asistido de inmediato por profesionales del SAME, también presentes en el lugar.



“Los protocolos se respetaron, la herramienta se utilizó como corresponde. El camión pesaba 32.000 kilos. Lógicamente, el video del accidente va a servir para futuras capacitaciones en todo el mundo, para seguir ajustando protocolos y seguir mejorando la seguridad. Ningún accidente es igual a otro. Mientras tanto, agradecemos a Dios que Gabriel se haya recuperado, gracias a la rápida intervención de nuestros compañeros del SAME y del profesionalismo que prima en los centros municipales de salud”, sostuvo Gabriel Pérez, titular de Defensa Civil.



“Quiero destacar el trabajo de Defensa Civil y de todos los y las agentes de las fuerzas de seguridad del distrito que arriesgan sus vidas en la calle todos los días. Esperamos que Gabriel siga evolucionando favorablemente, al igual que los otros dos heridos en este hecho (en referencia a los ocupantes del auto)”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.