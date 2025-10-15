Ronda de Negocios Internacional: Escobar, punto de encuentro para el crecimiento exportador del sector alimenticio

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el ministro provincial de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, la apertura de la Ronda de Negocios Internacional para el sector de Alimentos y Bebidas, que se desarrolló en el partido de Escobar con la participación de más de 130 empresas bonaerenses.



La actividad, que tuvo lugar en Sisu Multiespacio, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, en conjunto con el Municipio de Escobar y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de potenciar la internacionalización de las pymes bonaerenses, promover la inserción de la producción local en mercados externos y fortalecer la cadena de valor alimentaria. Durante la jornada, las empresas participantes mantuvieron reuniones de trabajo con importadores provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, generando oportunidades concretas de negocios y nuevos canales de exportación para los productos bonaerenses.



“Estamos muy agradecidos con los ministros y el gobernador Axel Kicillof por elegir nuestro municipio como sede de este evento tan importante y que potencia a la Provincia de Buenos Aires en torno a las exportaciones. Además, participan 11 empresas del partido de Escobar que encuentran hoy una gran oportunidad de poder mostrar el potencial productivo que tiene nuestro distrito, que lo conozcan nuestros pares de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, aquellos que tienen vocación de importar productos argentinos”, expresó Sujarchuk.



Por su parte, el ministro Costa explicó: “Esta actividad técnicamente se denomina ronda inversa de negocios, porque lo que hacemos es traer importadores de ocho países de la región, 21 grandes importadores del sector de alimentos y bebidas, para que conozcan productos y la oferta exportable de más de 100 pymes de nuestra provincia, pertenecientes a 40 municipios. De esta forma podemos ayudar, en un momento muy complicado de la economía y particularmente del consumo y del mercado interno, a empresas que necesitan vender para poder tener una rentabilidad que les permita sostener sus negocios y eventualmente crecer en mercados de exportación”.



“Para nosotros es fundamental, desde la provincia de Buenos Aires, articular con cada uno de los distritos. Encontramos siempre en Ariel a ese intendente comprometido con la producción y el trabajo. A veces hay algunos municipios que miran para el costado cuando hablamos de temas productivos. Creo que Ariel tiene la comprensión de la importancia de trabajar colaborativamente y aportar en eso”, agregó Rodríguez.



Las entrevistas se organizaron por rubros, abarcando una amplia diversidad de segmentos. Por el partido de Escobar participaron Condiment SA, Viva la Mezcla SA, Jorge Luis Colzani, Sapore di Pane SA, Frimsa SA, Anapa SA, Nobles del Sur, Deivi, CTS SRL, Wellington Food SA y Victoria Burs, que presentaron su oferta de productos y servicios ante compradores internacionales.



También formaron parte del encuentro marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Lácteos Lezama, Melinque, Quesos Migue, Cachafaz, Georgalos, Billiken, Terepín, Galletitas Gaona, Tem-Flor, Don Satur, Noly, Inti Sen, Quento, BeePure, Castell, Yovinessa, Menoyo, Res Beef, Cagnoli, Frimsa, Avicurí, Klanvas, Nutremas, Grimaldi, Bonalma, Molino Campodónico, Morixe, Nutrasem, Estancia Los Lagos, CAASA, Artigues y Patagonia Infinit.