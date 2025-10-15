Emotiva liberación de aves silvestres nativas en la Reserva de Maschwitz

El intendente Ariel Sujarchuk participó de una nueva reinserción de aves silvestres nativas en la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz, junto a la Fundación Temaikèn y la Dirección de Conservación de Fauna de la Provincia de Buenos Aires. La actividad forma parte del trabajo articulado entre las tres instituciones para promover la conservación y luchar contra el tráfico ilegal de fauna.



“Cada uno de estos actos son una oportunidad para repensar nuestra relación con la naturaleza. Nos recuerda que Escobar eligió un modelo de crecimiento que cuida el ambiente, porque proteger la biodiversidad es parte de construir un desarrollo justo y sostenible”, expresó Sujarchuk.



En total, se reinsertaron 29 ejemplares: 11 jilgueros dorados (Sicalis flaveola) y 18 cardenales copete rojo (Paroaria coronata), una especie considerada amenazada. Todos atravesaron un proceso de rehabilitación en el Centro de Rescate de Fundación Temaikèn, donde recuperaron su comportamiento natural antes de regresar a su hábitat.



La Reserva de Maschwitz se consolida como un espacio clave para la conservación de la biodiversidad en el norte bonaerense. Esta fue la segunda reinserción del año, luego de la realizada en abril, que permitió la reinserción de 45 aves también recuperadas del tráfico ilegal.