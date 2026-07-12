Una entrada, muchos beneficios: comercios de Escobar ofrecen descuentos a quienes visiten atractivos turísticos municipales

Quienes visiten el Teatro Seminari Cine Italia, la Granja Educativa Don Benito o el Jardín Japonés podrán acceder a importantes beneficios en comercios locales adheridos al Circuito De Beneficios Turísticos impulsado por el Municipio de Escobar a través de la Secretaría de Producción.



Solo deberán presentar la entrada del atractivo cultural para obtener descuentos especiales en locales de gastronomía, indumentaria y otros rubros. Entre los beneficios disponibles se encuentran descuentos de hasta el 20% en consumos y compras, promociones 2×1, beneficios en cafeterías, restaurantes, heladerías, cervecerías, locales de ropa y accesorios, entre otras propuestas que buscan potenciar la experiencia de quienes eligen disfrutar de la oferta turística del distrito y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local.



Cada beneficio es válido por una entrada presentada y no es acumulable con otras promociones. Además, la vigencia de las promociones depende de cada comercio adherido. El listado completo de locales participantes, los descuentos disponibles y las condiciones de cada promoción pueden consultarse en: www.escobar.gob.ar/circuito- de-beneficios .



Los comercios de Escobar que deseen sumarse a esta iniciativa y formar parte del Circuito de Beneficios Turísticos pueden comunicarse al 11 3726-1259 o 11 3536-6096, o escribir a turismo@escobar.gob.ar o secretariaproduccion@escobar. gob.ar para recibir más información e incorporarse al programa.