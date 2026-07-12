Finde largo en Escobar: festejos patrios con show de Maggie Cullen, Los Charros y la comedia “Maldita Felicidad”

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos patrios del 9 de Julio con shows en vivo de Maggie Cullen y Los Charros, y la obra “Maldita Felicidad”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este jueves, a las 10:30 horas en Matheu (Canesi y Pasaje Marullo), con el tradicional desfile del 9 de Julio que dará inicio a una jornada repleta de opciones gastronómicas, bandas locales, productos de la feria de emprendedores, la Mesa de los Argentinos, puestos del Programa de Ayuda a Egresados y un cierre a cargo de Maggie Cullen y Los Charros.



El viernes, a partir de las 13 horas tendrá lugar una nueva edición de la feria gastronómica D’Gustar en la Plaza del Pueblo (Canesi y Mitre, Matheu), con entrada libre y gratuita. La misma se desarrollará también el sábado y domingo con stands de comida de todo el mundo, juegos infantiles, bandas locales y shows de cierre a cargo de los grupos de cumbia El Super Quinteto (el sábado) y Anaconda (el domingo).



También el viernes, a las 18 horas, se realizarán dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el espectáculo musical “Techo de Menos” de Luis Pescetti y Juan Quintero.



El sábado, a las 14:30 horas en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), habrá un taller de huerta agroecológica para las infancias. La inscripción para participar se realiza en www.escobar360.gob.ar y la entrada son dos alimentos no perecederos para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero. Más tarde, a las 19 horas, se inaugurará la muestra de arte “Humedales de Conciencia” de Rocío Ghelfi, que también contará con la participación del poeta Candiluz y un show de música a cargo de REDVX HR. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 23 de julio en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Por otra parte, el Cine Italia proyectará las películas “Minions y Monstruos” a las 12 horas, “Moana” a las 14:30 horas en 3D y a las 19:30 horas en 2D, y “Toy Story 5” a las 17 horas.



El domingo, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. A la misma hora, en el Paseo del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), habrá un show en vivo de la banda Instinto Humano. Por último, a las 20 horas en el Teatro Seminari, se presentará la comedia teatral “Maldita Felicidad” protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo.