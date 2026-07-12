La Municipalidad entregó por primera vez un Fondo de Fortalecimiento para las escuelas técnicas, agrarias y los centros de formación profesional del distrito 

Por primera vez, todas las escuelas técnicas, agrarias y los centros de formación profesional del partido de Escobar recibieron por parte de la Municipalidad un fondo de fortalecimiento con el fin de garantizar la continuidad de las prácticas profesionalizantes y fortalecer la educación técnico-profesional.



La iniciativa fue encabezada por el intendente Ariel Sujarchuk y surgió como respuesta al desfinanciamiento nacional que afecta a la educación pública. «Si el Estado se retira, el que puede pagar estudia y el que no puede pagar se queda afuera. Por eso, mientras el Gobierno nacional quita fondos para la educación técnica, desde el Municipio vamos a seguir acompañando a nuestras escuelas. Para nosotros la salud, la educación y la seguridad no se negocian», expresó el jefe comunal durante el acto.



A través del Fondo Municipal de Fortalecimiento a la Educación Técnica de Escobar, el Municipio destinará una inversión total de 35 millones de pesos. Cinco escuelas técnicas y agrarias recibirán un subsidio de 5 millones de pesos cada una, mientras que cinco centros de formación accederán a un aporte de 2 millones de pesos. Los recursos estarán destinados a la compra de insumos, herramientas, elementos de seguridad y al mantenimiento de talleres.



Esta iniciativa responde al pedido conjunto realizado por los equipos directivos de las instituciones educativas del distrito, luego del fuerte recorte en el financiamiento nacional destinado a la educación técnico-profesional, que impactó en la adquisición de insumos, herramientas, equipamiento y el mantenimiento de los talleres donde se desarrollan las prácticas formativas.



Se trata de la primera vez que la Municipalidad implementa un fondo específico para acompañar a todas las instituciones de educación técnico-profesional del partido de Escobar, reafirmando su compromiso con una modalidad educativa estratégica para el desarrollo productivo, la generación de empleo y la formación de los técnicos y técnicas que demanda el mundo del trabajo.