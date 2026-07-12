Barrio Las Glorias: quedó habilitada la red cloacal tras las gestiones del Municipio con AySA

La Municipalidad de Escobar en articulación con AySA habilitó la nueva red cloacal en el barrio Las Glorias de Ingeniero Maschwitz, una obra que cuenta con 20.600 metros de cañerías y permitirá a más de 3.200 vecinos y vecinas conectarse para acceder a un servicio esencial.



Los trabajos habían quedado paralizados en diciembre de 2023 a raíz de la suspensión del proyecto por parte del gobierno nacional. Desde ese momento, la Municipalidad de Escobar mantuvo conversaciones permanentes con AySA para encontrar una alternativa que permitiera reactivar y concluir la obra frenada.



«La finalización de esta obra es el resultado de un trabajo sostenido para destrabar un proyecto que había quedado paralizado. Gracias a estas gestiones y al compromiso asumido por la empresa, fue posible completar la obra para dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad. Hoy más de 3.200 vecinos y vecinas de Las Glorias pueden acceder a un servicio que mejora su calidad de vida y las condiciones sanitarias del barrio”, destacó el intendente Ariel Sujarchuk.



CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN



A partir de la habilitación del servicio, cada propietario podrá realizar la conexión de su vivienda, siendo responsable de la instalación interna dentro de su lote.



Para efectuar una conexión adecuada se recomienda:

– Inhabilitar el pozo ciego existente.

– Separar el desagüe pluvial del sistema cloacal.

– Anular la cámara séptica e instalar una cámara de inspección.



Estas acciones son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de la red y preservar la eficiencia del sistema.



Consultas sobre el servicio: una vez realizada la conexión, cualquier consulta, solicitud o reclamo relacionado con la prestación del servicio deberá canalizarse a través de AySA, organismo responsable de la operación y el mantenimiento de la red cloacal.



Canales de atención:

Teléfono AySA: 0800-321-2482

Trámites y consultas: https://www.aysa.com.ar/ tramites/tramites



CONECTA – Ingeniero Maschwitz

Maipú 1361

Teléfono: 11 2185-9376