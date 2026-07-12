Licencias de conducir: ante posibles estafas, el Municipio recuerda que el trámite es personal, rápido y sencillo

Debido a la detección en redes sociales y whatsapp de algunos intentos de estafar a los vecinos que necesitan sacar o renovar la licencia de conducir, la Municipalidad de Escobar recuerda que no existen personas físicas ni jurídicas autorizadas para realizar el trámite.



La gestión es personal, muy simple y, sobre todo, rápida. En Escobar se realizan en promedio 120 trámites diarios de Licencia Nacional de Conducir, entre primeras licencias, renovaciones, duplicados, reemplazos y ampliaciones de categorías. Para realizar el trámite, los turnos se gestionan a través de la plataforma Escobar 360 y la atención se brinda de manera presencial en los Centros de Emisión de Licencias de Belén de Escobar (Ruta 25 y Colectora Oeste) y Garín (Mateo Churich y Horacio Dupuy).



Una vez obtenido el turno, las renovaciones suelen resolverse en una sola jornada: el trámite demora alrededor de 30 minutos y la entrega de la licencia física se realiza pocos minutos después, salvo situaciones excepcionales por alta demanda o inconvenientes técnicos. En el caso de las primeras licencias y las ampliaciones profesionales, el proceso incluye además las instancias de capacitación y evaluación correspondientes. Los Centros de Emisión atienden de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, y los sábados, de 8 a 13 horas.



El trámite de la licencia de conducir tiene un costo que varía según el tipo de gestión a realizar (primera licencia, renovación, ampliación, duplicado o reemplazo). Los valores actualizados pueden consultarse en la plataforma Escobar 360. Además, el Municipio otorga descuentos a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, quienes deberán presentar el último recibo de haberes, y a personas con discapacidad, mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la documentación que acredite el cobro de una pensión.



La renovación debe iniciarse dentro de los 30 días previos al vencimiento de la licencia, ya que no existe prórroga para circular una vez vencido el registro.