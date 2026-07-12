Consultorio Inclusivo de Escobar: donde la salud también abraza la identidad

«Ellos me encontraron revolviendo la basura. Yo vivía en la calle, bajo un árbol. Hoy tengo un techo, puedo pagar la luz y vivo como una persona digna.» Karen Luciana Suárez hace una pausa antes de seguir. Habla del Consultorio Inclusivo Claudia Pía Baudracco con una mezcla de emoción y alivio. Llegó hace un año y medio, después de atravesar una situación extrema de vulnerabilidad. Este día volvió de visita con su perrita en brazos para agradecer al equipo que la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida. A veces regresa por una consulta médica, otras para buscar alimentos, pero, sobre todo, vuelve porque encontró algo que durante mucho tiempo le había faltado: un espacio de contención.



En un contexto donde las personas trans y de la diversidad sexual siguen enfrentando enormes barreras para acceder al sistema de salud, el Consultorio Inclusivo Claudia Pía Baudracco se convirtió en mucho más que un espacio sanitario. Desde 2018, la Municipalidad de Escobar sostiene este dispositivo de atención integral que acompaña a personas trans y no binarias en sus procesos de salud, identidad y acceso a derechos, bajo el marco de la Ley de Identidad de Género N.º 26.743.



«El principal objetivo es que cualquier persona que entre por esa puerta pueda sentirse libre, cómoda y respetada», explica la médica Martina Drappa, responsable del consultorio. Cada atención comienza escuchando cuál es la necesidad de quien consulta. En algunos casos se inicia un tratamiento hormonal, con historia clínica, estudios médicos y seguimiento periódico; en otros, la consulta está vinculada a controles preventivos, salud mental o distintas problemáticas sociales. «Queremos que este espacio sea una puerta de entrada a una atención integral», resume.



Ubicado en la sede de Desarrollo Social (Colectora Este 659, Belén de Escobar) brinda atención presencial los jueves de 14 a 18 horas, aunque durante toda la semana se responden consultas por WhatsApp. Actualmente, unas 270 personas realizan seguimiento activo y también llegan pacientes desde municipios vecinos, atraídos por un modelo de atención que prioriza el respeto, la privacidad y la confidencialidad.

Patricio, coordinador del consultorio y referente trans, conoce de primera mano las dificultades que atraviesa el colectivo. Por eso destaca que buena parte del equipo está integrada por personas trans. «No es un capricho. Cuando alguien llega y encuentra enfrente a otra persona que atravesó experiencias similares, automáticamente aparece una referencia, alguien que entiende lo que vivió. Eso cambia completamente la forma de acercarse a la salud», explica.



Pero el acompañamiento no termina en el consultorio. El equipo articula con áreas municipales de niñez, salud mental, empleo, desarrollo social y Registro Civil para acompañar procesos de cambio registral, acceso a programas sociales, contención psicológica o situaciones de extrema vulnerabilidad. La diversidad de las consultas también rompe prejuicios: llegan niñas y niños junto a sus familias buscando información, jóvenes que inician su transición y personas mayores de 60 años que, después de toda una vida de silencios, deciden empezar a vivir de acuerdo con su identidad.



Los turnos pueden solicitarse a través de Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) haciendo click en la solapa “Consultorio Inclusivo”. Para más información se puede escribir por WhatsApp al 11 5405-1906 y seguir las redes sociales: @consultorioinclusivo.escobar.