Escobar participó de un nuevo encuentro provincial para avanzar en la reforma de la Ley de Seguridad

De la reunión formaron parte intendentes de distintos espacios políticos y representantes de 18 municipios. El debate para actualizar el marco normativo bonaerense y fortalecer el rol de las Policías Municipales tuvo su puntapié inicial en mayo pasado en Garín.



El intendente Ariel Sujarchuk participó de un nuevo encuentro de trabajo convocado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en la elaboración del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad. La jornada, realizada en Ituzaingó, reunió a representantes de 18 municipios de distintos espacios políticos de la Primera Sección Electoral y dio continuidad al proceso iniciado en mayo en Escobar, cuando Sujarchuk recibió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y a un grupo de jefes comunales para comenzar el debate sobre la actualización del marco normativo.



En aquel encuentro se dio el puntapié inicial para impulsar una ley que reconozca el rol que los municipios ya cumplen en la prevención del delito y fortalezca las Policías Municipales. A partir de entonces, la Provincia conformó distintas mesas de trabajo para elaborar el proyecto con aportes de los gobiernos locales.



«Cuando impulsamos este debate en Escobar lo hicimos convencidos de que era necesario actualizar una legislación que quedó atrás frente a la realidad. Hoy ese trabajo empieza a tomar forma con nuevas mesas técnicas para construir una ley que reconozca el rol de los municipios, fortalezca las Policías Municipales y garantice las herramientas necesarias para seguir cuidando a nuestros vecinos», expresó Sujarchuk.



La experiencia de Escobar, que puso en funcionamiento su Policía Municipal en marzo de 2025 y desarrolló un sistema integral de prevención basado en patrullaje, monitoreo y capacitación permanente, es uno de los aportes que la Provincia incorporó al proceso de elaboración del proyecto, junto con las experiencias de otros municipios.



Los encuentros continuarán en distintas regiones de la provincia con el objetivo de consensuar una nueva ley que fortalezca el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios en materia de seguridad, reconozca el rol que los gobiernos locales ya desempeñan en la prevención del delito y establezca las herramientas necesarias para consolidar las Policías Municipales.