Atlético Escobar empató contra Defensores en Villa Ramallo y quedó más lejos de pelear por el primer ascenso

Un sabor agridulce dejó en el paladar de Atlético Escobar el empate 1 a 1 contra Defensores de Belgrano en Villa Ramallo por la 16ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Por un lado, minimiza las chances de ingresar a la fase Campeonato y pelear por el primer ascenso, el gran objetivo de esta primera etapa de la temporada. Por el otro, por primera vez en todo el certamen, logró rescatar al menos un punto luego de comenzar el partido en desventaja.

Apenas iban 4 minutos y Atlético perdía tras el penal ejecutado por Enzo Luna, uno de los goleadores de la categoría. Con el resultado favorable, el local replegó líneas, agazapado para meter algún contragolpe en las corridas de Luna o Eloy Roige. Sin embargo, Escobar se movió en bloque y no dejó espacios en defensa que pudieran ser explotados por Defensores. Aunque dueño de la pelota, la visita no inquietó a Kevin Vizgarra. En ese duelo de impotencias se debatió el primer tiempo.

En el arranque del complemento Atlético encontró el empate muy rápido a partir de un centro de Dante Verón en el que Lucas Núñez sorprendió al ganar la espalda de Alexandro Ponce y el primer palo de Vizgarra. Impactado, a Defensores le costó imponer otra vez el ritmo de juego. Al sumar un volante, controló la pelota, pero eso no repercutió en jugadas de peligro sobre el arco del Fucsia. Firmes y expeditivos, Matías Rodríguez y Hugo Paniagua despejaron las arremetidas del local. En la última jugada, cuando Escobar ya cerraba la igualdad, Ramón Villalba desperdició de manera increíble una chance clarísima de gol.

Aunque las matemáticas todavía ayudan -está a cinco puntos de la fase Campeonato cuando restan seis en juego-, Atlético ya sabe que en la segunda parte del torneo jugará la Reválida, donde la primera meta será mantener la categoría (descienden los dos peores promedios) y la segunda, clasificar a los playoffs por el segundo ascenso al Nacional B.

En las próximas dos fechas, Escobar recibe a Douglas Haig de Pergamino y visita en San Francisco a Sportivo Belgrano.

Síntesis:

Defensores (VR): Kevin Vizgarra, Valentín Benítez, Ian Pezzani, Alexandro Ponce, Mateo Ramos, Federico Gay, Enzo Luna, Juan Cruz Cartechini, Mateo Tuset, Tomás Bacas y Eloy Roige. DT: Gabriel Pieralisi.

Cambios: Lautaro Principiano x Roige, Milton Olego x Tuset, Nahuel Marnini x Ramos.

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Matías Billordo, Dante Verón, Axel Juárez, Matías Rodríguez, Santiago Piersigilli, Agustín Lara, Ramón Villalba, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Carlos Di Pietro x Piersigilli, Osías Barreto x Verón. Alejandro Medina x Portillo, Nicolás Kalinowski x Lara y Nicolás Cupolo x Núñez.

Goles: 4’PT Luna, de penal (DVR) y 2’ST Nuñez (AE).

Amonestados: Cartechini, Luna y Principiano (DVR); Portillo y Lara (AE).

Árbitro: José Sandoval.