Una elección que ratifica la vigente fortaleza de la gestión Sujarchuk en Escobar

La victoria por más de 17 puntos de la lista de Ariel Sujarchuk en Escobar mostró la misma correlación del contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en la mayoría del territorio bonaerense. Sin embargo, como toda elección local, también tuvo sus particularidades y algunos datos muy interesantes para desgranar.



La vigente fortaleza de la gestión Sujarchuk



La del domingo fue la sexta victoria consecutiva desde que Ariel Sujarchuk asumió la gestión en 2015. La onceava si se toman en cuenta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por primera vez, la fuerza del intendente ganó una elección a concejales en todas las localidades: en 2017 y 2021 había perdido en Ingeniero Maschwitz y Belén. El triunfo superó incluso los buenos números de 2023 en algunos circuitos electorales, como Maquinista Savio.



Algo que es una constante desde que Ariel se presentó en 2015 es que la lista local tracciona más votos que la provincial. La boleta de Laura Cejas obtuvo un punto más que los candidatos al Senado Bonaerense por la primera sección.



Fue la diferencia más amplia en comicios de medio término y eso que el apellido Sujarchuk no estaba en la boleta. Las urnas respaldaron de manera contundente “la fuerza de la gestión”.



A partir de diciembre, Sujarchuk fortalecerá su mayoría en el Concejo Deliberante. Su espacio ponía en juego seis concejales y obtuvo uno más: 7 a 5. Estuvo a apenas un punto de alcanzar un abrumador 8 a 4.



Una oposición sin rumbo



La performance de La Libertad Avanza en la primera sección electoral fue de por sí mala, pero la de Eduardo Gianfrancesco resultó aún peor. Restó prácticamente 2000 votos en comparación con su candidato a senador, Diego Valenzuela, quien quedó muy lejos de Gabriel Katopodis.



Se dice que en política dos más dos no siempre es cuatro. En Escobar, el volumen de votos de la alianza LLA + PRO ratificó ese axioma. En 2023, sus candidatos a intendente habían sumado el 44,5% de los votos. El domingo alcanzaron el 34%. Perdieron casi 11 puntos en dos años.



Sorpresivamente, el FIT-U, la lista de la izquierda que encabeza Alicia Ciciro, relegó al cuarto puesto a Germán Maldonado, quien esta vez abrazó las propuestas de la lista que reabre Florencio Randazzo en los años impares. Fue la performance más baja del espacio, que no superó el 3%, una cifra muy marginal para Maldonado, a quien todavía recuerdan su paso por la gestión de Sandro Guzmán.



Un histórico como Miguel Jobe, quien arañó el 1,51%, quedó relegado por los candidatos de Unión y Libertad (Yanina Traitchef, con 1,86%) y Unión Liberal (Darío Galleguillo, con 1,52%).