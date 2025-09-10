Te invitamos a participar de la nueva capacitación “Taller sobre Biocorredores Urbanos”, una oportunidad para conectar naturaleza y ciudad, aprendiendo cómo los biocorredores transforman nuestro entorno.

La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:



» Sábado 13 de septiembre.

» 10 a 12hs.

» Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.





Actividad gratuita con cupos limitados.



Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar. gob.ar/servicio.aspx? identificador= BiocorredoresUrbanos





