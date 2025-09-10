Interes general

Taller sobre “Biocorredores Urbanos”

8 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

Te invitamos a participar de la nueva capacitación “Taller sobre Biocorredores Urbanos”, una oportunidad para conectar naturaleza y ciudad, aprendiendo cómo los biocorredores transforman nuestro entorno.

La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:

» Sábado 13 de septiembre.
»   10 a 12hs.
»    Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.


Actividad gratuita con cupos limitados.

Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.gob.ar/servicio.aspx?identificador=BiocorredoresUrbanos