Te invitamos a participar de la nueva capacitación “Taller sobre Biocorredores Urbanos”, una oportunidad para conectar naturaleza y ciudad, aprendiendo cómo los biocorredores transforman nuestro entorno.
La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:
» Sábado 13 de septiembre.
» 10 a 12hs.
» Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.
Actividad gratuita con cupos limitados.
Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.