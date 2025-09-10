Contundente victoria de la lista de Ariel Sujarchuk en Escobar: Fuerza Patria superó por más de 17 puntos a La Libertad Avanza

Al alcanzar el 51,8% de los votos, Fuerza Patria Escobar se impuso en las elecciones legislativas locales y superó por más de 17 puntos a La Libertad Avanza, su principal competidor. De esta manera, el intendente Ariel Sujarchuk asegura la mayoría propia en el Concejo Deliberante: no solo mantuvo los seis concejales que ponía en juego en estos comicios, sino que los amplió a siete, además de obtener dos consejeros escolares.



“Estoy muy feliz y agradecido de corazón con nuestra gente por este categórico respaldo. Los vecinos eligieron la verdad, la fuerza de una gestión que hace y que transformó el distrito. Para tener una idea, es la elección intermedia en la que mayor porcentaje obtuvimos y le ganamos a la campaña más sucia, violenta, mentirosa y agresiva que enfrentamos en estos años. Es un triunfo de un gobierno que está todos los días junto a los vecinos cuando más lo necesitan, cuando el bolsillo aprieta, cuando hay Covid o cuando llueve. Siempre estamos presentes y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos en este momento tan hostil para la Argentina”, señaló Sujarchuk en la sede del PJ Escobar. Es la sexta victoria electoral consecutiva -tres ejecutivas y tres de medio término.- conseguida por el intendente desde que asumió el gobierno en 2015. Como en anteriores ocasiones, fue contundente: Fuerza Patria se impuso en las siete localidades del distrito.



La primera candidata a concejal, Laura Cejas, celebró el triunfo: “Ahora el desafío es seguir transformando Escobar junto a los vecinos y el intendente, fortalecidos por la enorme confianza de una comunidad comprometida en construir un municipio más inclusivo y justo”. A su lado, Juan Manuel Ordóñez, enfatizó: “Es el triunfo de un Escobar que funciona, que entiende y atiende las necesidades de los vecinos a pesar del destrato del gobierno nacional. Hoy la gente le puso un freno a la motosierra que perjudica a los sectores que más nos necesitan».



“Quiero destacar también la excelente elección de Fuerza Patria, con Katopodis bien arriba en la primera sección electoral, y un enorme y merecido triunfo de Axel Kicillof en toda la Provincia. Es un mensaje muy claro para quienes ajustan a los discapacitados, a los jubilados, destrozan el salario de los jubilados y atacan a la educación, la cultura y la salud. Un gobierno nacional que solo apela a la crueldad y el abandono de los sectores más necesitados como hacen acá en Escobar, donde ni siquiera nos dejan terminar la Maternidad del Hospital del Bicentenario”.